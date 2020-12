Mps taglia ancora i lavoratori E Gualtieri vuole venderla subito

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Nuovi tagli al personale, con una riduzione di 2.670 unità fra uscite e nuovi ingressi, che porterà nel 2025 il Monte dei Paschi ad avere meno di 20mila addetti. In parallelo una ricapitalizzazione fra i 2 e i 2,5 miliardi, per coprire una carenza di patrimonio regolamentare che al 31 marzo prossimo è quantificato in oltre 300 milioni, e al primo gennaio 2022 in circa 1,5 miliardi. In estrema sintesi è questo il nuovo piano industriale 2021-25 di Rocca Salimbeni, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.