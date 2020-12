L’Unione Europea vuole regolamentare Internet: toccherà Google, Facebook e i big della Rete (Di giovedì 17 dicembre 2020) La Commissione Europea avanza il più grande tentativo fatto negli ultimi anni di regolamentare Internet e il settore digitale. Tra gli obiettivi, favorire la libera concorrenza e ridurre il dominio delle grandi piattaforme come Google, Apple, Facebook, Amazon, a cui talvolta si aggiunge Microsoft. Come? Con sanzioni molto pesanti e perfino lo scorporo delle aziende in caso di infrazione, se sarà necessario. Leggi anche › Le parole beauty più cercate su Google nel 2020: ritratto di un anno di bellezza “fai da te” › Google, le 10 donne più cercate del 2020 in Italia ... Leggi su iodonna (Di giovedì 17 dicembre 2020) La Commissioneavanza il più grande tentativo fatto negli ultimi anni die il settore digitale. Tra gli obiettivi, favorire la libera concorrenza e ridurre il dominio delle grandi piattaforme come, Apple,, Amazon, a cui talvolta si aggiunge Microsoft. Come? Con sanzioni molto pesanti e perfino lo scorporo delle aziende in caso di infrazione, se sarà necessario. Leggi anche › Le parole beauty più cercate sunel 2020: ritratto di un anno di bellezza “fai da te” ›, le 10 donne più cercate del 2020 in Italia ...

vladiluxuria : L’#ungheria di #Orban e di #szajerjozsef (europarlamentare omofobo beccato al festino gay a Bruxelles) ha modificat… - ilpost : La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha condannato l’Ungheria per il mancato rispetto delle regole sull’asilo… - poliziadistato : #Poliziastradale con rete cooperazione Polizie Stradali #roadpol dell'Unione Europea ha partecipato da 7 a 13 dicem… - mauro_jfp : RT @Umastru1: 'La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha condannato l'Ungheria per il mancato rispetto delle regole sull’asilo e per i r… - lrrilevante : RT @Umastru1: 'La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha condannato l'Ungheria per il mancato rispetto delle regole sull’asilo e per i r… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Unione Europea Ue: raggiunto l’accordo su bilancio e Recovery Fund. Michel: ora può partire l’attuazione Il Sole 24 ORE