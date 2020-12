Lazio, rapporto ai minimi storici tra Inzaghi e Lotito (Di giovedì 17 dicembre 2020) rapporto ai minimi storici tra Inzaghi e Lotito. In ballo resta il rinnovo di contratto dell’allenatore della Lazio A Roma c’è il gelo. Nello spogliatoio della Lazio, le dinamiche interne stanno prendendo il sopravvento: a far discutere è la classifica molto al di sotto delle aspettative. Lotito pretende di più da quel gruppo che lo scorso anno gli ha fatto sfiorare lo scudetto, recrimina i cambi tardivi dell’allenatore e la volontà di giocare col solito modulo. A rispondergli c’è Inzaghi, che si appella agli infortuni, al calendario difficile e al calciomercato che a fine estate lo ha fatto arrabbiare. Come riporta Il Messaggero, il rinnovo del tecnico è quindi in bilico: Simone si aspettava una telefonata già dopo la qualifcazione ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020)aitra. In ballo resta il rinnovo di contratto dell’allenatore dellaA Roma c’è il gelo. Nello spogliatoio della, le dinamiche interne stanno prendendo il sopravvento: a far discutere è la classifica molto al di sotto delle aspettative.pretende di più da quel gruppo che lo scorso anno gli ha fatto sfiorare lo scudetto, recrimina i cambi tardivi dell’allenatore e la volontà di giocare col solito modulo. A rispondergli c’è, che si appella agli infortuni, al calendario difficile e al calciomercato che a fine estate lo ha fatto arrabbiare. Come riporta Il Messaggero, il rinnovo del tecnico è quindi in bilico: Simone si aspettava una telefonata già dopo la qualifcazione ...

Rapporto ai minimi storici tra Inzaghi e Lotito. In ballo resta il rinnovo di contratto dell’allenatore della Lazio A Roma c’è il gelo. Nello spogliatoio della Lazio, le dinamiche interne stanno prend ...

