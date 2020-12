Kimen Farias, da X Factor a vivere in tenda: ha perso la casa a causa del Covid, il suo quartiere si mobilita per aiutarlo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Dal palco di X Factor a vivere in tenda, nel parco dell’Insugherata a Roma. È la parabola che ha vissuto Kimen Farias, artista polistrumentista argentino, diventato celebre nel 2009 dopo la sua partecipazione al talent di Sky e ora costretto a chiedere l’elemosina a causa della crisi economica causata dalla pandemia di Covid, che ha colpito duramente, tra gli altri, proprio il settore degli spettacoli. Ma la sua è una storia a lieto fine: grazie ai social, è scattata una gara di solidarietà tra gli abitanti del suo quartiere e, così, è riuscito a trovare una nuova casa, seppur temporanea. A raccontare la vicenda è la testata locale VignaClaraBlog: Kimen Farias, 50 anni, indiano Cewen ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Dal palco di Xin, nel parco dell’Insugherata a Roma. È la parabola che ha vissuto, artista polistrumentista argentino, diventato celebre nel 2009 dopo la sua partecipazione al talent di Sky e ora costretto a chiedere l’elemosina adella crisi economicata dalla pandemia di, che ha colpito duramente, tra gli altri, proprio il settore degli spettacoli. Ma la sua è una storia a lieto fine: grazie ai social, è scattata una gara di solidarietà tra gli abitanti del suoe, così, è riuscito a trovare una nuova, seppur temporanea. A raccontare la vicenda è la testata locale VignaClaraBlog:, 50 anni, indiano Cewen ...

