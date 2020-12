Giochi per bambini a prezzo conveniente ma è una truffa: denunciate due persone (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoOspedaletto d’Alpinolo (Av) – I Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo hanno denunciato un 42enne ed un 61enne della provincia di Napoli, ritenuti responsabili di truffa. L’indagine prende spunto dalla denuncia da parte di una persona del luogo che, in cerca di regali, veniva attratta dal prezzo oltremodo conveniente di un gioco per bambini in vendita su un noto sito di annunci on-line. Ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato, non esitava a contattare l’inserzionista, anche per avere maggiori chiarimenti e per ridurre al minimo il dubbio che potesse trattarsi di una truffa. Venivano così fornite dettagliate spiegazioni che conquistavano la fiducia dell’acquirente il quale non esitava ad effettuare il pagamento di 300 euro mediante ricarica su carta ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoOspedaletto d’Alpinolo (Av) – I Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo hanno denunciato un 42enne ed un 61enne della provincia di Napoli, ritenuti responsabili di. L’indagine prende spunto dalla denuncia da parte di una persona del luogo che, in cerca di regali, veniva attratta daloltremododi un gioco perin vendita su un noto sito di annunci on-line. Ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato, non esitava a contattare l’inserzionista, anche per avere maggiori chiarimenti e per ridurre al minimo il dubbio che potesse trattarsi di una. Venivano così fornite dettagliate spiegazioni che conquistavano la fiducia dell’acquirente il quale non esitava ad effettuare il pagamento di 300 euro mediante ricarica su carta ...

