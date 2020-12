‘Gf Vip 5’, il marito di Stefania Orlando sulla nomination di Tommaso Zorzi: “Penso più a un Tommy Show”. E dice la sua sulle irregolarità del televoto e sul rapporto tra la moglie e Andrea Zelletta (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ha fatto molto discutere ciò che è accaduto all’interno della casa del Grande Fratello Vip e che ha coinvolto due dei concorrenti più amati e discussi: stiamo parlando di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando che hanno avuto modo di scontrarsi per via della nomination che Zorzi le ha riservato. La conduttrice è rimasta molto delusa dal comportamento di Tommaso con cui ha dapprima discusso e poi fatto pace tra le lacrime. Simone Gianlorenzi che è il marito di Stefania, intervistato fa Fanpage.it ha commento la scelta di Tommaso di nominare la moglie e ha ribadito quanto già detto in precedenza, ovvero che nutriva affetto nei confronti di Tommaso nonostante questo gesto: Credo che ... Leggi su isaechia (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ha fatto molto discutere ciò che è accaduto all’interno della casa del Grande Fratello Vip e che ha coinvolto due dei concorrenti più amati e discussi: stiamo parlando diche hanno avuto modo di scontrarsi per via dellachele ha riservato. La conduttrice è rimasta molto delusa dal comportamento dicon cui ha dapprima discusso e poi fatto pace tra le lacrime. Simone Gianlorenzi che è ildi, intervistato fa Fanpage.it ha commento la scelta didi nominare lae ha ribadito quanto già detto in precedenza, ovvero che nutriva affetto nei confronti dinonostante questo gesto: Credo che ...

Notiziedi_it : Francesco Monte potrebbe entrare al GF Vip in veste inedita e rivela la sua concorrente preferita - infoitcultura : GF VIP, Pierpaolo a cuore aperto: clamoroso sfogo, c’entra Ariadna Romero - infoitcultura : Gf Vip, il concorrente scoppia in lacrime: “Ho un blocco con le donne” - infoitcultura : Alfonso Signorini, concorrente fuori dal GF Vip: “Aveva pretese impossibili” - gerbino15 : RT @redazioneiene: STASERA A LE IENE ?? Il vero motivo per cui Franceso Oppini ha lasciato la casa del Gf Vip è il “fidanzato” di mamma Alba… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip 'Gf Vip 5' | Rosalinda Cannavò confessa | “In un certo senso io di Dayane Mello sono innamorata” Video Zazoom Blog