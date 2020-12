Elisabetta Gregoraci sono andata al GF per farmi conoscere (Di giovedì 17 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci dopo essere stata per oltre tre mesi all’interno della casa del “GF Vip” ha preso la decisione di abbandonare il reality, in un’intervista rilasciata al settimanale “Chi” ha raccontato: “Ho accettato sapendo che avrei dovuto lottare, difendermi, scoprirmi”: “L’ho fatto perché mi piace il rischio, perché il lavoro, grazie al cielo, non mi mancava, ma sento che il pubblico non mi conosceva veramente per come sono, anche per colpa mia, quindi ho accettato sapendo che avrei dovuto lottare, difendermi ì, scoprirmi”. Nella Casa fra le tante accuse, c’è stata quella di sentirsi superiore agli altri concorrenti: “Lo hanno detto solo alcune persone e penso che, alla fine, abbiano capito che nono sono così. Nella Casa non mi sono lamentata di nulla, ho accettato il gioco e affrontato tutte ... Leggi su people24.myblog (Di giovedì 17 dicembre 2020)dopo essere stata per oltre tre mesi all’interno della casa del “GF Vip” ha preso la decisione di abbandonare il reality, in un’intervista rilasciata al settimanale “Chi” ha raccontato: “Ho accettato sapendo che avrei dovuto lottare, difendermi, scoprirmi”: “L’ho fatto perché mi piace il rischio, perché il lavoro, grazie al cielo, non mi mancava, ma sento che il pubblico non mi conosceva veramente per come, anche per colpa mia, quindi ho accettato sapendo che avrei dovuto lottare, difendermi ì, scoprirmi”. Nella Casa fra le tante accuse, c’è stata quella di sentirsi superiore agli altri concorrenti: “Lo hanno detto solo alcune persone e penso che, alla fine, abbiano capito che nonocosì. Nella Casa non milamentata di nulla, ho accettato il gioco e affrontato tutte ...

