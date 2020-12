Covid | studio sulla diffusione del contagio | livelli bassi di UV aumentano i rischi

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 17 dicembre 2020) La trasmissione di-19 sembra facilitata dalla diminuzione naturale deidi radiazione di luce ultravioletta (UV). A rivelarlo uno, pubblicatorivista Proceedings of the National Academy of Sciences, condotto dagli esperti dell’Universita’ di Harvard, dell’Universita’ della California a Santa Barbara e dell’École Normale Supérieure Paris-Saclay, in Francia, che hanno analizzato la correlazione tra idi UV e ladel nuovo coronavirus. “Le variazioni naturali della radiazione ultravioletta influenzano la trasmissione dell’infezione – dichiara Jonathan Proctor, dell’Universita’ di Harvard – ma si tratta di una variazione modesta rispetto alle misure attive di prevenzione, come il distanziamento sociale, l’uso di dispositivi di protezione o il ...