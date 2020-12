Clima | falsità e paradossi nella risposta alla crisi

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Il surriscaldamento globale sta sciogliendo velocemente sia i ghiacci polari, riducendone le superfici riflettenti, sia la crosta di permafrost che finora ha tenuto sigillate enormi quantità di metano - gas serra 100 volte più potente della CO2 - che, se liberate, potrebbero innescare una reazione a catena dalle conseguenze difficili da prevedere. Al fine di scongiurare conseguenze catastrofiche per l’umanità, i più importanti Paesi del mondo nel 2015 hanno firmato l’Accordo di Parigi con cui si sono impegnati a contenere l’aumento della temperatura media globale a 1.5°C (massimo 2°C) rispetto ai livelli preindustriali entro la fine del secolo. Impegni che finora non si sono tramutati in azioni. Anche la recentissimadell’UE - consistente nell’impegno a ridurre entro il 2030 del 55% delle emissioni nette di gas serra rispetto ai livelli del 1990, equivalente ...