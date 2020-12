Calciomercato Juventus | De Sciglio è la chiave per arrivare ad Aouar?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Mattia Depotrebbe essere la pedina che la Juventu potrebbe utilizzare perad Houssem. Il terzino in prestito al Lione sta facendo bene, tanto da ricevere l’endorsement di Rudi Garcia. La squadra transalpina vola in Ligue 1, con 13 risultati utili consecutivi ed un terzo posto in campionato che fa ben sperare per il futuro. L’ex tecnico della Roma, infatti, è a soli due punti di distacco dalla vetta del torneo attualmente in mano al Lille che ha affrontato i rossoneri, battendoli a San Siro, in Europa League. Domenica a seguito della clamorosa vittoria contro il Paris Saint Germain, il tecnico transalpino si è espresso cosi su Mattia De: “Sono molto soddisfatto di De. Ha giocato molto bene nell’ultima gara contro il Metz. Mattia è entrato in partita alla ...