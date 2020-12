10 fatti molto curiosi sull’andare in bagno nei tempi antichi

Leggi su virali.video

(Di giovedì 17 dicembre 2020) L’essere umano da sempre ha cercato dei modi più comodi e puliti per andare in, negli anni si sono susseguite moltissime invenzioni a riguardo. Oggi vi mostreremo un interessante elenco con 10tàin. Scopriamo insieme cosa è cambiato nei secoli su questo argomento. 1. Ecco com’erano i bagni nel Medioevo, il lavoro di pulizia era alquanto sgradevole.credit: Reddit / –Ezio– Oggi siamo abituati ai tubi all’interno del muro, ma prima non era così e tutto doveva essere pulito per bene, anche la fossa. Senza dubbio questo era uno dei peggiori lavori dell’epoca. 2. Nel medioevo dopo aver fatto i loro bisogni si pulivano con muschio e fieno, i bagni avevano delle finestre e il pavimento era ricoperto di fiori.credit: pixabay/antgarprats Le prime latrine, naturalmente, si trovavano nei castelli, ...