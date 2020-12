Verona-Sampdoria | ore 20 45 | le formazioni ufficiali

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Le sceltedi Juric e Ranieri per il match della 12ª giornata di Serie A tra

La Sampdoria scende in campo al Bentegodi contro il Verona. I blucerchiati, privi di Candreva lasciato a casa, sono in cerca di una vittoria che manca ormai da sei giornate. Di fronte c'è un Verona ...VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Dawidowicz, Dimarco; Faraoni, Barak, Miguel Veloso, Lazovic; Salcedo, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric. SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; A. Ferrari, Colley, ...