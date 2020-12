UOMINI E DONNE oggi, 16 dicembre: DAVIDE non sa ancora chi scegliere (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un nuovo appuntamento del trono misto di UOMINI e DONNE è andato in onda oggi (16 dicembre) su Canale 5, e con oggi (16 dicembre) assistiamo alla continuazione della registrazione del 5 dicembre. Si continua a parlare di Giancarlo ed Aurora: quest’ultima vorrebbe delle scuse sul comportamento avuto dall’uomo (ricordiamo che Giancarlo avrebbe espresso commenti poco positivi sull’aspetto fisico di Aurora), ma lui sostiene di non doversi scusare, perché a detta sua si sarebbe comportato in modo corretto. Successivamente a centro studio troviamo il cavaliere Riccardo Guarnieri, il quale ha ricevuto un pacchettino con dentro l’anello di fidanzamento che aveva regalato ad Ida Platano e anche una lettera secondo la quale la donna si dice interessata a chiudere ogni rapporto ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un nuovo appuntamento del trono misto diè andato in onda(16) su Canale 5, e con(16) assistiamo alla continuazione della registrazione del 5. Si continua a parlare di Giancarlo ed Aurora: quest’ultima vorrebbe delle scuse sul comportamento avuto dall’uomo (ricordiamo che Giancarlo avrebbe espresso commenti poco positivi sull’aspetto fisico di Aurora), ma lui sostiene di non doversi scusare, perché a detta sua si sarebbe comportato in modo corretto. Successivamente a centro studio troviamo il cavaliere Riccardo Guarnieri, il quale ha ricevuto un pacchettino con dentro l’anello di fidanzamento che aveva regalato ad Ida Platano e anche una lettera secondo la quale la donna si dice interessata a chiudere ogni rapporto ...

