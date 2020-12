Tommaso Zorzi svela i veri motivi per cui ha nominato Stefania ma sarà davvero così? (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 5 ha nominato Stefania Orlando mandando su tutte le furie il web. Ormai è da lunedì sera che il 25enne è nelle mire dei social per questa nomination inspiegabile. Zorzi spiega perchè ha nominato Stefania Tommaso Zorzi al GF Vip 5 ha nominato l’amica Stefania per una mini discussione che aveva come oggetto Samantha De Grenet. Subito dopo la nomination, Tommaso aveva svelato davanti a tutti il gesto lasciando allibita la Orlando, che durante la giornata di ieri, molto nervosa, ha prima litigato con Maria Teresa Ruta e poi ha ribadito che nonostante tutto non ce l’ha con Zorzi. I rapporti tra i due, però, sono ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 16 dicembre 2020)al Grande Fratello Vip 5 haOrlando mandando su tutte le furie il web. Ormai è da lunedì sera che il 25enne è nelle mire dei social per questa nomination inspiegabile.spiega perchè haal GF Vip 5 hal’amicaper una mini discussione che aveva come oggetto Samantha De Grenet. Subito dopo la nomination,avevato davanti a tutti il gesto lasciando allibita la Orlando, che durante la giornata di ieri, molto nervosa, ha prima litigato con Maria Teresa Ruta e poi ha ribadito che nonostante tutto non ce l’ha con. I rapporti tra i due, però, sono ...

