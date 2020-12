Tom Cruise furioso sul set di “Mission: Impossible 7”: «Rispettate le norme anti Covid o siete licenziati» (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tom Cruise, beauty evolution del divo sfoglia la gallery Tom Cruise non è certo uno che le manda a dire. Anche, e soprattutto, quando si tratta di rispetto delle regole sul posto di lavoro. Durante le riprese di Mission: Impossible 7, infatti, l’attore si è scagliato contro alcuni membri della troupe che non stavano rispettando la distanza di sicurezza prevista dalle norme anti Covid. E l’audio della sfuriata del divo è stato pubblicato dal tabloid Sun, facendo il giro del web. ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tom, beauty evolution del divo sfoglia la gallery Tomnon è certo uno che le manda a dire. Anche, e soprattutto, quando si tratta di rispetto delle regole sul posto di lavoro. Durante le riprese di7, infatti, l’attore si è scagliato contro alcuni membri della troupe che non stavano rispettando la distanza di sicurezza prevista dalle. E l’audio della sfuriata del divo è stato pubblicato dal tabloid Sun, facendo il giro del web. ...

ilpost : Tom Cruise ha urlato contro la troupe di “Mission: Impossible 7” che aveva violato le regole anti-COVID - redazioneiene : Abbiamo fatto piangere Matilde Brandi! Il suo sogno di incontrare Tom Cruise si è trasformato in un incubo con tant… - Sturmundrama : RT @perchetendenza: 'Tom Cruise': Per la sua sfuriata nei confronti della troupe di 'Mission: Impossible 7', che non si sarebbe rigorosamen… - AlexandrMcQueer : RT @perchetendenza: 'Tom Cruise': Per la sua sfuriata nei confronti della troupe di 'Mission: Impossible 7', che non si sarebbe rigorosamen… - infoitcultura : L’audio della sfuriata di Tom Cruise contro due lavoratori sul set: “Se lo rifate, siete licenziati” -