Serie A2 2020/2021: Ferrara frena Napoli, exploit di Monferrato (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La Serie A2 2020/2021 ha offerto le sfide Ferrara-Napoli e Monferrato-Verona, rispettivamente concernenti il girone Rosso e il girone Verde. Nel recupero della seconda giornata di campionato, il team ferrarese ha regolato l’opponente campano, mediante il punteggio di 73-69: 31 punti personali di uno straripante Panni, team leader. Il PalaFerraris è stato palcoscenico della conferma di Monferrato, superiore a Verona (93-87) dopo aver sconfitto Udine. Da segnalare le prestazioni di Redivo e Thompson, realizzatori di 51 punti complessivi. Vittorie esaltanti e sconfitte deludenti, usuali constatazioni cestistiche, seppur ‘influenzate’ dall’assenza di sostenitori a causa del Coronavirus. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 dicembre 2020) LaA2ha offerto le sfide-Verona, rispettivamente concernenti il girone Rosso e il girone Verde. Nel recupero della seconda giornata di campionato, il team ferrarese ha regolato l’opponente campano, mediante il punteggio di 73-69: 31 punti personali di uno straripante Panni, team leader. Il PalaFerraris è stato palcoscenico della conferma di, superiore a Verona (93-87) dopo aver sconfitto Udine. Da segnalare le prestazioni di Redivo e Thompson, realizzatori di 51 punti complessivi. Vittorie esaltanti e sconfitte deludenti, usuali constatazioni cestistiche, seppur ‘influenzate’ dall’assenza di sostenitori a causa del Coronavirus. SportFace.

NetflixIT : In questo 2020, nonostante tutto, siamo riusciti a viaggiare tantissimo alla scoperta di nuove storie. Come quelli… - juventusfc : KICK-OFF ?? #FINOALLAFINE! Forza bianconeri, portiamo a casa i tre punti! ???? LIVE ??? - SkySport : Papu Gomez canta l'inno della Juve nel prepartita. VIDEO - RikyVirg : RT @junews24com: Szczesny: «Troppi pareggi, alla Juve si gioca per vincere. Complimenti a Gollini» - - junews24com : Szczesny: «Troppi pareggi, alla Juve si gioca per vincere. Complimenti a Gollini» - -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2020 Le migliori Serie TV del 2020 ComingSoon.it BMW Serie 1 116d 5p. Msport del 2020 usata a Viterbo

IVA DEDUCIBILE Infoline0756970511-Concessionaria autorizzata vendita e assistenza Volvo, Jaguar,Land Rover,Subaru. Invitiamo la clientela a contattare la forza vendita di AmbrosiSpa per informazioni s ...

Ternana, senti Marras: “Il campionato non è chiuso a dicembre, il ritorno sarà diverso”

“Ho perso campionati con 12 punti di vantaggio” La Ternana sta mantenendo un passo difficile da tenere per tutte le squadre del Girone C di Serie C e dopo la vittoria di Avellino il vantaggio sul Bari ...

IVA DEDUCIBILE Infoline0756970511-Concessionaria autorizzata vendita e assistenza Volvo, Jaguar,Land Rover,Subaru. Invitiamo la clientela a contattare la forza vendita di AmbrosiSpa per informazioni s ...“Ho perso campionati con 12 punti di vantaggio” La Ternana sta mantenendo un passo difficile da tenere per tutte le squadre del Girone C di Serie C e dopo la vittoria di Avellino il vantaggio sul Bari ...