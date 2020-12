Sanità, il manager Asl va incontro ai sindacati e nomina i dirigenti dei distretti (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo l’appello di nove sindacati dei medici “a fare presto” sulle nomine di circa cento tra dirigenti responsabili nei distretti sanitari e negli ospedali pubblici del Casertano, figure che mancano da almeno due anni, il direttore dell’Asl di Caserta Ferdinando Russo si muove e firma le delibere con le quali assegna una prima parte degli incarichi. Si tratta di undici nuovi dirigenti di altrettanti distretti territoriali dell’Asl (in totale i distretti sono 12); tra i nuovi funzionari responsabili anche Vincenzo Iodice, confermato al distretto di Lusciano, responsabile dell’emergenza Covid per l’Asl di Caserta, sospeso e poi subito reintegrato in servizio a fine novembre dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo l’appello di novedei medici “a fare presto” sulle nomine di circa cento traresponsabili neisanitari e negli ospedali pubblici del Casertano, figure che mancano da almeno due anni, il direttore dell’Asl di Caserta Ferdinando Russo si muove e firma le delibere con le quali assegna una prima parte degli incarichi. Si tratta di undici nuovidi altrettantiterritoriali dell’Asl (in totale isono 12); tra i nuovi funzionari responsabili anche Vincenzo Iodice, confermato al distretto di Lusciano, responsabile dell’emergenza Covid per l’Asl di Caserta, sospeso e poi subito reintegrato in servizio a fine novembre dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di ...

