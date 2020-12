Per il Cts l'Rt è ancora troppo alto. In Veneto i contagi crescono (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il governatore Zaia ha chiesto che la Regione diventi zona rossa. Negli ospedali c'è carenza di esperti di terapia intensiva e di chirurgia Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il governatore Zaia ha chiesto che la Regione diventi zona rossa. Negli ospedali c'è carenza di esperti di terapia intensiva e di chirurgia

Agenzia_Ansa : Verso il lockdown nazionale per il periodo di Natale #ANSA - Agenzia_Ansa : Il Comitato tecnico scientifico durante la riunione con il premier Giuseppe Conte ha suggerito di rafforzare le mis… - gennaromigliore : Il rapporto del Cts sulla situazione delle terapie intensive ci dice chiaramente che il sistema sanitario è ancora… - LaCnews24 : Covid, Miozzo (Cts): ''Preoccupati per feste natalizie, ma su restrizioni decide governo'' #calabrianotizie… - TheItalianTimes : La riunione di ieri tra #Governo e #Cts è stata molto dibattuta sulle misure da prendere per #Natale e #Capodanno.… -

Ultime Notizie dalla rete : Per Cts Miozzo (Cts): non possiamo immaginare i ragazzi in dad per altri 6 mesi Orizzonte Scuola Decreto, il capo del Cts avverte: «Il Natale in famiglia è rischioso, non basta un test per sentirsi sicuri»

Il Cts è per restrizioni rigide su tutto il territorio nazionale? «Abbiamo fornito precise indicazioni al governo, che deciderà. I provvedimenti devono fare i conti con un quadro complessivo di ...

Zona rossa a Natale: la proposta di Zaia

Nuove misure anti Covid fino all'Epifania: la posizione del Governatore del Veneto condivisa anche dai ministri Boccia e Speranza e da alcuni presidenti di regione tra cui Acquaroli (Marche) ...

Il Cts è per restrizioni rigide su tutto il territorio nazionale? «Abbiamo fornito precise indicazioni al governo, che deciderà. I provvedimenti devono fare i conti con un quadro complessivo di ...Nuove misure anti Covid fino all'Epifania: la posizione del Governatore del Veneto condivisa anche dai ministri Boccia e Speranza e da alcuni presidenti di regione tra cui Acquaroli (Marche) ...