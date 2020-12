Ozil, l’agente: “Ama l’Arsenal ma la situazione è difficile. Futuro in Italia? Lui un 10 puro che può servire a molte squadre” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Separato in casa e senza alcuno spiraglio di poter tornare a giocare con la maglia del club che ama. Mesut Ozil sta vivendo dei mesi davvero complicati all'Arsenal: fuori dalla lista per la Premier League e da quella di Coppa, il trequartista tedesco continua ad allenarsi senza alcuna apparente opportunità di convincere Arteta a puntare di nuovo su di lui. Intervenuto ai microfoni di TMW, il suo agente Erkut Sogut ha spiegato lungamente la posizione del proprio assistito.Caso Ozil: parla il procuratorecaption id="attachment 903519" align="alignnone" width="522" Ozil (getty images)/caption"Non è una situazione facile. Ama il club e i tifosi in modo profondo ed è profondamente dispiaciuto che non gli sia stata concessa una chance in questa stagione", ha detto l'agente. "Mesut è stato il giocatore che ha raggiunto quota ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Separato in casa e senza alcuno spiraglio di poter tornare a giocare con la maglia del club che ama. Mesutsta vivendo dei mesi davvero complicati all'Arsenal: fuori dalla lista per la Premier League e da quella di Coppa, il trequartista tedesco continua ad allenarsi senza alcuna apparente opportunità di convincere Arteta a puntare di nuovo su di lui. Intervenuto ai microfoni di TMW, il suo agente Erkut Sogut ha spiegato lungamente la posizione del proprio assistito.Caso: parla il procuratorecaption id="attachment 903519" align="alignnone" width="522"(getty images)/caption"Non è unafacile. Ama il club e i tifosi in modo profondo ed è profondamente dispiaciuto che non gli sia stata concessa una chance in questa stagione", ha detto l'agente. "Mesut è stato il giocatore che ha raggiunto quota ...

