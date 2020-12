Natale e Capodanno in lockdown. Le regole in Europa

Leggi su udine20

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Vediamo come alcuni stati europei si stanno preparando per passare il periodo natalizio Francia: I cittadini potranno circolare liberamente e senza autocertificazione, a parte durante le ore di coprifuoco dalle 20 alle 6 del mattino. Queste limitazioni resteranno in vigore fino a gennaio. Chiusi per 3 settimane musei, teatri e cinema. Coprifuoco dalle 20 alle 6 del mattino, anche il 31 dicembre, ma non la notte di, dove gli spostamenti saranno liberi e senza obbligo di autocertificazione. Germania: da mercoledì 16 dicembre fino al 10 gennaio, entrerà in vigore unduro. Chiusura di negozi al dettaglio e scuole. Divieto di assembramenti e di consumo di alcol per strada. Si potranno fare le cene e i pranzi in casa fino a 5 persone, ad esclusione dei bambini e ragazzi sotto i 14 anni. Proibita la vendita dei fuochi d’artificio per la ...