Napoli, Osimhen vola in Belgio per curare l’infortunio alla spalla (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Continuano i problemi di Victor Osimhen: l’infortunio alla spalla non guarisce e l’attaccante è costretto a volare in Belgio per curarsi Victor Osimhen si è recato ad Anversa in Belgio per un programma di riabilitazione per la lussazione alla spalla rimediata lo scorso 13 novembre. E’ quanto riporta Il Mattino confermando le indiscrezioni circolate ieri. Complice questo trattamento, l’attaccante del Napoli tornerà a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso solo a inizi gennaio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Continuano i problemi di Victorspnon guarisce e l’attaccante è costretto are inper curarsi Victorsi è recato ad Anversa inper un programma di riabilitazione per la lussazionesprimediata lo scorso 13 novembre. E’ quanto riporta Il Mattino confermando le indiscrezioni circolate ieri. Complice questo trattamento, l’attaccante deltornerà a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso solo a inizi gennaio. Leggi su Calcionews24.com

Dalla_SerieA : Osimhen in Belgio, il Napoli l'aspetta - - Notiziedi_it : Napoli, con il ritorno di Osimhen giusto arretrare Mertens? - infoitsalute : Qui Napoli - Gattuso ne convoca 23 per l'Inter: out Osimhen, riecco Hysaj e Rrahmani - AndreaIncorona8 : Napoli, si allungano i tempi di recupero di #osimhen - napoligol2014 : NAPOLI, seduta mattutina in vista dell'Inter. Unico fuori causa è OSIMHEN -