**Mes: Orlando, 'Renzi solleva tema per risolverlo o per inasprire clima?** (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Noi intanto non vogliamo la crisi, perchè serve tutto meno che questo. Quanto al Mes, si può discutere di Mes ma 36 miliardi l'Italia non può prenderli tutti perchè farebbe aumentare il deficit" in maniera eccessiva. "Il punto è se questo tema si solleva per risolverlo o per inasprire il clima". Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, al Tg4 a chi gli chiedeva un commento a Matteo Renzi che ieri ha rilanciato il Mes.

Dice di non voler far cadere il governo ma poi ipotizza di risolvere la crisi andando a cercare una nuova maggioranza in Parlamento. Non va a incontrare Giuseppe Conte ma poi va in televisione a detta ...

Recovery: seminario Pd, dem per processo aperto e coinvolgimento Parlamento (2)

(Adnkronos) - Il dibattito che si sta facendo sul Recovery -sarebbe stato il ragionamento del capodelegazione Pd- è segnato da una impronta ...

