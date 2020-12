Maldini: “Per due volte sono arrivato terzo al Pallone d’Oro, e giocando in due ruoli diversi” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Paolo Maldini, direttore tecnico e bandiera del Milan, ha parlato a France Football, dopo che il periodico francese lo ha inserito nel suo Dream Team. Queste le parole di Maldini: “Mi sono classificato terzo nel ’94 e nel 2003 per il Pallone d’Oro. Questo mi porta a fare due riflessioni. La prima è che la mia carriera si è svolta in un lasso di tempo molto lungo. Non ho avuto dei picchi come alcuni giocatori ma ho avuto un rendimento costante. La seconda è che ho raggiunto questo risultato in due ruoli diversi e questa è un bel riconoscimento“. Foto: Milan Tv L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Paolo, direttore tecnico e bandiera del Milan, ha parlato a France Football, dopo che il periodico francese lo ha inserito nel suo Dream Team. Queste le parole di: “Miclassificatonel ’94 e nel 2003 per il. Questo mi porta a fare due riflessioni. La prima è che la mia carriera si è svolta in un lasso di tempo molto lungo. Non ho avuto dei picchi come alcuni giocatori ma ho avuto un rendimento costante. La seconda è che ho raggiunto questo risultato in duee questa è un bel riconoscimento“. Foto: Milan Tv L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

