MacKenzie Scott, ex moglie di Bezos ha donato 4 miliardi di dollari (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La cifra negli ultimi quattro mesi MacKenzie Scott, ex moglie di Jeff Bezos, Ceo di Amazon è una delle donne più ricche di sempre. Dal divorzio con l’uomo ha guadagnato il 4% delle azioni dell’azienda del marito ottenendo una cifra stimata al di sotto di 40 miliardi di dollari. Già a luglio aveva fatto capire che tutto quel denaro sarebbe stato investito anche in cause umanitarie e di beneficienza: con un post su Medium aveva raccontato di aver già devoluto 1,7 miliardi di dollari. Nelle ultime ore, tramite il suo blog, ha spiegato di aver raggiunto quota 4 miliardi negli ultimi mesi, devoluti a circa 380 associazioni spiegando come le perdite economiche e i problemi di salute: “Sono stati peggiori per le donne, per le persone di ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La cifra negli ultimi quattro mesi, exdi Jeff, Ceo di Amazon è una delle donne più ricche di sempre. Dal divorzio con l’uomo ha guadagnato il 4% delle azioni dell’azienda del marito ottenendo una cifra stimata al di sotto di 40di. Già a luglio aveva fatto capire che tutto quel denaro sarebbe stato investito anche in cause umanitarie e di beneficienza: con un post su Medium aveva raccontato di aver già devoluto 1,7di. Nelle ultime ore, tramite il suo blog, ha spiegato di aver raggiunto quota 4negli ultimi mesi, devoluti a circa 380 associazioni spiegando come le perdite economiche e i problemi di salute: “Sono stati peggiori per le donne, per le persone di ...

Corriere : L'ex moglie di Bezos regina della beneficenza: in quattro mesi dona oltre 4 miliardi di dollari - 361_magazine : Le ingenti donazioni della ex signora #Bezos - Arasmelek1 : RT @Corriere: L'ex moglie di Bezos regina della beneficenza: in quattro mesi dona oltre 4 miliardi di dollari - RSInews : MacKenzie Scott dona 4 miliardi Donazioni da record per l'ex moglie del fondatore di Amazon, Jeff Bezos, in favore… - mimich58 : RT @Corriere: L'ex moglie di Bezos regina della beneficenza: in quattro mesi dona oltre 4 miliardi di dollari -

Ultime Notizie dalla rete : MacKenzie Scott MacKenzie Scott, l'ex moglie di Bezos regina della beneficenza: in 4 mesi dona oltre 4 miliardi di dollari Corriere della Sera MacKenzie Scott, ex moglie di Bezos ha donato 4 miliardi di dollari

MacKenzie Scott, ex moglie di Jeff Bezos, Ceo di Amazon è una delle donne piace ricche si sempre. Dal divorzio con l'uomo ha guadagnato il 4% ...

MacKenzie Scott, ex moglie di Bezoz ha donato 4 miliardi di dollari

MacKenzie Scott, ex moglie di Jeff Bezos, Ceo di Amazon è una delle donne piace ricche si sempre. Dal divorzio con l'uomo ha guadagnato il 4% ...

MacKenzie Scott, ex moglie di Jeff Bezos, Ceo di Amazon è una delle donne piace ricche si sempre. Dal divorzio con l'uomo ha guadagnato il 4% ...MacKenzie Scott, ex moglie di Jeff Bezos, Ceo di Amazon è una delle donne piace ricche si sempre. Dal divorzio con l'uomo ha guadagnato il 4% ...