Lockdown Natale, Conte: “Il CTS ci ha consigliato misure più rigide, dobbiamo evitare terza ondata” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) "Stiamo lavorando in queste ore, c'è stata un'ulteriore interlocuzione col Cts, che ci ha consigliato qualche misura aggiuntiva. dobbiamo evitare una terza ondata. Sicuramente faremo qualche intervento aggiuntivo". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 16 dicembre 2020) "Stiamo lavorando in queste ore, c'è stata un'ulteriore interlocuzione col Cts, che ci haqualche misura aggiuntiva.una. Sicuramente faremo qualche intervento aggiuntivo". L'articolo .

matteosalvinimi : Matteo Bassetti: 'Parlare oggi di un lockdown totale o di una zona rossa per tutto il Paese stride molto. Passare i… - NicolaPorro : “Il resto d’Europa chiude” è ora il mantra del governo che ci riporta verso i lockdown natalizi. Ma è proprio così… - carlaruocco1 : L'annuncio della Merkel sul #lockdown tedesco per Natale è stato accolto da molti giornali come un esempio di lungi… - mcocucci : Lockdown in Germania? Sul sito ufficiale del Land del Baden-Württemberg è riportata la seguente frase: 'Am Weihnach… - Ariel2575 : RT @GerosaLorenzo: Angela #Merkel non ha rinchiuso per #Natale i tedeschi, Boris Johnson gli inglesi e #Macron i francesi. Basta informarsi… -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown Natale Feste in lockdown: verso la zona rossa a Natale. Tutti i nodi da sciogliere IL GIORNO La Borsa, gli indici di oggi 15 dicembre 2020

Chiusura in rialzo per le Borse europee, anche se i nuovi lockdown introdotti in diversi Paesi nel mondo fanno temere una nuova frenata dell'economia. D'altra parte le indiscrezioni su un via libera ...

I giorni in zona rossa e quelli in gialla o arancione: Natale e Capodanno, ecco il calendario sotto esame

La stretta di Natale sarà drastica, adesso si deve soltanto decidere ... Per tutto il periodo scatterebbe la zona rossa, un vero e proprio lockdown con divieto di spostamento per i cittadini anche nel ...

Chiusura in rialzo per le Borse europee, anche se i nuovi lockdown introdotti in diversi Paesi nel mondo fanno temere una nuova frenata dell'economia. D'altra parte le indiscrezioni su un via libera ...La stretta di Natale sarà drastica, adesso si deve soltanto decidere ... Per tutto il periodo scatterebbe la zona rossa, un vero e proprio lockdown con divieto di spostamento per i cittadini anche nel ...