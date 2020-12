L’albero di Natale rotante che fa impazzire il web (Di mercoledì 16 dicembre 2020) «Grandi esperti di comunicazione politica mi mandano messaggi di complimenti per il suo albero rotante, si parla molto di questo in Rete». L’albero di Natale rotante è della ministra Teresa Bellanova, intervistata da Myrta Merlino nel programma L’aria che tira in onda su La7. Nel video, mentre la ministra parla, si vede sullo sfondo l’albero addobbato che gira. «Trasferisco i complimenti a mio marito», risponde Bellanova, svelando chi si è occupato di fare gli addobbi in famiglia. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 16 dicembre 2020) «Grandi esperti di comunicazione politica mi mandano messaggi di complimenti per il suo albero rotante, si parla molto di questo in Rete». L’albero di Natale rotante è della ministra Teresa Bellanova, intervistata da Myrta Merlino nel programma L’aria che tira in onda su La7. Nel video, mentre la ministra parla, si vede sullo sfondo l’albero addobbato che gira. «Trasferisco i complimenti a mio marito», risponde Bellanova, svelando chi si è occupato di fare gli addobbi in famiglia.

