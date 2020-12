La rivolta della servitù contro la regina Elisabetta (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La regina Elisabetta in isolamento sfoglia la gallery Quest’anno, la regina Elisabetta trascorrerà il suo Natale isolata con il marito Filippo a Windsor. E per la prima volta in 33 anni non si recherà a Sandringham, la residenza reale nella contea inglese del Norfolk, per celebrare le festività con tutta la famiglia. Ma il motivo alla base della storica decisione non si nasconde solo nell’emergenza Covid: per settimane lo staff di Sandringham ha protestato contro l’isolamento forzato a cui ognuno dei domestici e degli ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Lain isolamento sfoglia la gallery Quest’anno, latrascorrerà il suo Natale isolata con il marito Filippo a Windsor. E per la prima volta in 33 anni non si recherà a Sandringham, la residenza reale nella contea inglese del Norfolk, per celebrare le festività con tutta la famiglia. Ma il motivo alla basestorica decisione non si nasconde solo nell’emergenza Covid: per settimane lo staff di Sandringham ha protestatol’isolamento forzato a cui ognuno dei domestici e degli ...

frasellari : 'Pestaggi di massa e mancati soccorsi'. La denuncia sui 13 morti della rivolta di Modena. - infoitcultura : La «rivolta» del personale della Regina Elisabetta: si dimette la capo governante - Bulla_Adriano : @Carlo213Ge Ma che confidenze ti prendi? Dai andate a fare le vipere da un'altra parte. Ricordate che il male vi… - annamariabeatr6 : @carlo_taormina Intanto non credo a questi numeri e per quanto riguarda a una reazione della gente campa cavallo????… - annamariabeatr6 : @carlo_taormina Intanto non credo a questi numeri e per quanto riguarda a una reazione della gente campa cavallo????… -