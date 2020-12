La primula spunta a gennaio Via libera al piano vaccini | con molte incognite

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Una partenza simbolica tra Natale e Capodanno - attenzione puntata sul periodo compreso tra sabato 26 e lunedì 28 dicembre - e poi ala macchina si metterà in moto per non fermarsi quando la campagna vaccinale anti Covid sarà ultimata. Nell’attesa, si moltiplicano gli appelli a vaccinarsi rivolti agli operatori socio sanitari. Tutto dipenderà dall’esito della riunione fissata dall’Ema il 21 dicembre: se arriverà il via, cui dovrebbe seguire al massimo un paio di giorni dopo, quello di Aifa, il vaccino Pfizer potrebbe essere in Italia già il 26 dicembre. Contattata da HuffPost l’azienda farmaceutica ha spiegato, infatti, di essere in grado di far arrivare le prime dosi nel giro di tre giorni. Il numero di persone alle quali sarà somministrato il vaccino nel giorno simbolico sarà stabilito sulla base delle quantità che Pfizer sarà in ...