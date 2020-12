Italia, Mancini: «Quando sono diventato ct, mi dicevano ‘Chi te lo fa fare?’» (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roberto Mancini parla del suo periodo da commissario tecnico dell’Italia iniziato dopo la mancata partecipazione a Russia 2018. Ecco le sue parole Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato in un’intervista a Il Tirreno. Ecco le sue dichiarazioni. «Quando ho accettato l’incarico di fare il Ct, in tanti mi hanno detto ‘ma chi te lo fa fare?’, l’eliminazione dai Mondiali di Russia sembrava una strada senza ritorno. Il nostro calcio non poteva essere finito. Sapevo che avrei ritrovato giocatori, bastava cercarli». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Robertoparla del suo periodo da commissario tecnico dell’iniziato dopo la mancata partecipazione a Russia 2018. Ecco le sue parole Roberto, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato in un’intervista a Il Tirreno. Ecco le sue dichiarazioni. «ho accettato l’incarico di fare il Ct, in tanti mi hanno detto ‘ma chi te lo fa fare?’, l’eliminazione dai Mondiali di Russia sembrava una strada senza ritorno. Il nostro calcio non poteva essere finito. Sapevo che avrei ritrovato giocatori, bastava cercarli». Leggi su Calcionews24.com

