Il Presepe in Vaticano diventa un caso internazionale | Sgarbi | «Oscenità che umilia i cattolici»

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)2020– Mercoledì 16 dicembre. Fa discutere la Natività di Piazza San Pietro. Ilin passato ne ha ospitati di presepi decisamente poco ortodossi, ma quest’anno sembra si sia andato oltre. Come scrive “Today” pare sia atterrato Darth Vader, personaggio della saga fantascientifica di “Guerre stellari”. Un“futuristico” in ceramica caratterizzato addirittura da un astronauta e da un personaggio che ricorda effettivamente il protagonista di “Star Wars”. leggi anche l’articolo —> Firenze, trovata una terza valigia con resti umani: si tratterebbe di un’altra persona Ilinun, ...

Presepe Vaticano 2020 caso internazionale. Fa discutere la Natività di Piazza San Pietro, "troppo spaziale", all'avanguardia.