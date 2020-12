Flavio Briatore e Heidi Klum: la figlia diventa modella (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La figlia di Heidi Klum e Flavio Briatore Leni, approda nel mondo della moda. Vogue Germania l’esordio della giovane sedicenne, in copertina con la madre. Buon sangue non mente sentiamo dire molto spesso, infatti a soli sedici anni, la figlia di Heidi Klum approda nel mondo della moda. Vogue Germania dedica una copertina e un’intervista alla giovane modella che sente di poter esprimere tutta la sua personalità in questo lavoro. Heidi Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 16 dicembre 2020) LadiLeni, approda nel mondo della moda. Vogue Germania l’esordio della giovane sedicenne, in copertina con la madre. Buon sangue non mente sentiamo dire molto spesso, infatti a soli sedici anni, ladiapproda nel mondo della moda. Vogue Germania dedica una copertina e un’intervista alla giovaneche sente di poter esprimere tutta la sua personalità in questo lavoro.Articolo completo: dal blog SoloDonna

Heidi Klum, così orgogliosa della figlia Leni: «Non sei una Mini me» Vanity Fair Italia Flavio Briatore e Heidi Klum: la figlia diventa modella

Heidi, che di anni ne ha 47, è anche sua madre e ha avuto Helene Boshoven, detta Leni, dalla relazione con Flavio Briatore, che tuttavia non l'ha mai riconosciuta anche se recentemente ha riallacciato ...

