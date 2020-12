Flash News del 16 Dicembre 2020 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il Governo è al lavoro sulle nuove restrizioni per il periodo delle festività Natalizie. Ancora diverse le ipotesi sul tavolo, senza escludere quella di un’unica zona rossa nazionale, a partire dal 24 Dicembre per contenere i contagi da Coronavirus. Una proposta che è stata presentata questa mattina al tavolo con le regioni, non tutte d’accordo su nuove chiusure ma unanimi nel chiedere ristori automatici per le categorie colpite; Il tema della nuova stretta per il Natale è sul tavolo della riunione convocata dal Premier Conte, con i capi delegazione della maggioranza. La bozza che uscirà da questo confronto dovrà poi essere portata di nuovo, domani mattina, in conferenza Stato-Regioni; Resta intanto altissimo il numero delle vittime del Covid registrato dall’ultimo bollettino: oltre 800 nella giornata di ieri, tornano a crescere anche i contagi e sorgono dubbi ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il Governo è al lavoro sulle nuove restrizioni per il periodo delle festività Natalizie. Ancora diverse le ipotesi sul tavolo, senza escludere quella di un’unica zona rossa nazionale, a partire dal 24per contenere i contagi da Coronavirus. Una proposta che è stata presentata questa mattina al tavolo con le regioni, non tutte d’accordo su nuove chiusure ma unanimi nel chiedere ristori automatici per le categorie colpite; Il tema della nuova stretta per il Natale è sul tavolo della riunione convocata dal Premier Conte, con i capi delegazione della maggioranza. La bozza che uscirà da questo confronto dovrà poi essere portata di nuovo, domani mattina, in conferenza Stato-Regioni; Resta intanto altissimo il numero delle vittime del Covid registrato dall’ultimo bollettino: oltre 800 nella giornata di ieri, tornano a crescere anche i contagi e sorgono dubbi ...

Dopo il forte calo di novembre, il PMI Flash IHS Markit Composito dell'Eurozona di dicembre è salito da 45,3 a 49,8, registrando un calo marginale dell'attività. Questo miglioramento indica che, nel ...

Giustizia: magistrati onorari contro la precarietà

"Traditi dalle istituzioni": è lo slogan della manifestazione di protesta dei magistrati onorari e precari della 'giustizia'. Proteste, sottoforma di flash mod si sono tenute a Imperia e a Genova dava ...

