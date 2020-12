Firenze | trovata una quarta valigia Impronta dito conferma | resti di albanese scomparso nel 2015

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Identificato il cadavere dell'uomo fatto a pezzi e messo in unarecuperata nei giorni scorsi in un campo a ridosso del carcere fiorentino di Sollicciano. Si tratta dell'Shpetim Pasho, 54 anni,nel nulla con la moglie Teuta, 52 anni, il 2 novembrevaligie gialloumani omicidio Raffaello Binelli ? Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2020/12/16/-una--i--di-un-cadavere-sono-di-un--nel--con-la-moglie/la ...

Firenze, cadaveri fatti a pezzi e ritrovati nelle valigie: apparterrebbero a marito e moglie scomparsi nel 2015 Al momento mancano ancora all'appello alcune parti dei due corpi, in particolare non è ...Si dissolve l’ombra del ‘mostro’ nel caso che negli ultimi giorni ha sconvolto Firenze e il suo circondario. C’è forse una vendetta trasversale dietro il caso delle tre valigie con resti umani in deco ...