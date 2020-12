Firenze, cadaveri a pezzi in valigia: l’uomo è Shpetim Pasho. Trovata il quarto trolley. Caccia agli assassini (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L'uomo è stato identificato: si tratta di Shpetim Pasho, 54 anni, l'albanese scomparso nel 2015 insieme alla moglie Teuta, di 52 anni. E' doppia la svolta nel giallo delle valigie piene di resti umani a Firenze: perchè è stato trovato anche un quarto trolley. A quanto pare con una gamba maschile all'interno Leggi su firenzepost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L'uomo è stato identificato: si tratta di, 54 anni, l'albanese scomparso nel 2015 insieme alla moglie Teuta, di 52 anni. E' doppia la svolta nel giallo delle valigie piene di resti umani a: perchè è stato trovato anche un. A quanto pare con una gamba maschile all'interno

