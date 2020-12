F1, Romain Grosjean operato al pollice sinistro dopo l’incidente: “Non sento troppo dolore” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Romain Grosjean si è sottoposto a un intervento chirurgico dopo essere uscito illeso dalle fiamme che hanno avvolto la sua Haas durante il primo giro del GP del Bahrain, penultima tappa del Mondiale F1 2020 andata in scena ormai tre settimane fa. Il francese si è salvato miracolosamente dal rogo del 29 novembre, ma è dovuto andare sotto i ferri per un intervento al legamento del pollice sinistro (nel corso dell’incidente si era procurato alcune ustioni). Romain Grosjean, che ha concluso la propria carriera in F1 e che potrebbe però tornare al volante della Mercedes per qualche giro in occasione di una sessione di test privati, ha tranquillizzato tutti gli appassionati del motorsport. Il transalpino ha infatti pubblicato un post sui suoi profili social ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 dicembre 2020)si è sottoposto a un intervento chirurgicoessere uscito illeso dalle fiamme che hanno avvolto la sua Haas durante il primo giro del GP del Bahrain, penultima tappa del Mondiale F1 2020 andata in scena ormai tre settimane fa. Il francese si è salvato miracolosamente dal rogo del 29 novembre, ma è dovuto andare sotto i ferri per un intervento al legamento del(nel corso delsi era procurato alcune ustioni)., che ha concluso la propria carriera in F1 e che potrebbe però tornare al volante della Mercedes per qualche giro in occasione di una sessione di test privati, ha tranquillizzato tutti gli appassionati del motorsport. Il transalpino ha infatti pubblicato un post sui suoi profili social ...

sportface2016 : #F1, Romain #Grosjean operato alla mano: 'Sto bene, non sento dolore' - sportli26181512 : Grosjean, intervento alla mano sinistra ustionata durante l'incidente nel GP Bahrain: Romain Grosjean è stato opera… - infoitsport : F1, Romain Grosjean costretto a operarsi per i postumi del terribile incidente a Sakhir - sebavettels : P13 KEVIN MAGNUSSEN VS ROMAIN GROSJEAN: SILVERSTONE 2019 (6 voti) Onestamente mi aspettavo più voti per questi due… - sebavettels : P16. ROMAIN GROSJEAN VS KEVIN MAGNUSSEN: HOCKENHEIM 2019 (3 voti) Visto che non voglio mettere brutti video di qu… -