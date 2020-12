Elisabetta Gregoraci contatta Ariadna Romero, ex di Pierpaolo Pretelli: ecco cosa è successo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci, uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, ha seguitato a far parlare di sé e del suo rapporto con Pierpaolo Pretelli. I due, all’interno del reality, hanno vissuto un intenso rapporto che in molti momenti sembrava sfociare in qualcosa di più che una semplice amicizia. Ora, però, Elisabetta e Pierpaolo hanno chiarito i termini del loro rapporto, tanto che l’ex moglie di Flavio Briatore ha deciso di contattare proprio l’ex compagna di Pierpaolo Pretelli, Ariadna Romero, dal cui rapporto è nato un figlio. Ariadna è stata ospite in puntata dove ha avuto occasione di incontrare, rispettando la distanza di sicurezza, Pierpaolo ... Leggi su trendit (Di mercoledì 16 dicembre 2020), uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, ha seguitato a far parlare di sé e del suo rapporto con. I due, all’interno del reality, hanno vissuto un intenso rapporto che in molti momenti sembrava sfociare in qualdi più che una semplice amicizia. Ora, però,hanno chiarito i termini del loro rapporto, tanto che l’ex moglie di Flavio Briatore ha deciso dire proprio l’ex compagna di, dal cui rapporto è nato un figlio.è stata ospite in puntata dove ha avuto occasione di incontrare, rispettando la distanza di sicurezza,...

interistadoc_ : RT @___coldplayer: Elisabetta Gregoraci aveva previsto in data 9-10 dicembre questo lavaggio del cervello, non so Eligreg lasciaci pure due… - raffael53064017 : @GFVIP_Official vorrei tanto fare sapere che mi è dispiaciuto tantissimo che Elisabetta Gregoraci è uscita...la cap… - ___coldplayer : Elisabetta Gregoraci aveva previsto in data 9-10 dicembre questo lavaggio del cervello, non so Eligreg lasciaci pur… - admaiora18 : Elisabetta Paletti Gregoraci non c’entra niente vuoi un disegno Malgioglio? Vuoi un disegno? #PRELEMI #gfvip - MichelaVaccaa : “È un programma dove sei in gioco, quindi ho dovuto fare cose che facevano parte del gioco” #gregorelli -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci Dopo il GF Vip Elisabetta Gregoraci con Flavio Briatore, l'intervista a Chi: "La prova più dura..." Il Tempo Elisabetta Gregoraci, la confessione su Pierpaolo “Ho fatto cose che…”

Elisabetta Gregoraci su Pierpaolo Pretelli confessa: Ho fatto cose che facevano parte del gioco” Elisabetta Gregoraci è stata una delle protagoniste più ...

Dayane Mello, la confessione su Filippo Nardi che nessuno si aspettava

La bellissima modella brasiliana ancora una volta sotto i riflettori. Questa volta per aver ammesso di essere interessata a Filippo Nardi ...

Elisabetta Gregoraci su Pierpaolo Pretelli confessa: Ho fatto cose che facevano parte del gioco” Elisabetta Gregoraci è stata una delle protagoniste più ...La bellissima modella brasiliana ancora una volta sotto i riflettori. Questa volta per aver ammesso di essere interessata a Filippo Nardi ...