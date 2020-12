Diretta Cantù Trieste/ Streaming videotv: recupero della 6^ giornata (basket A1) (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Diretta Cantù Trieste Streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per il recupero della 6^ giornata nel campionato di basket Serie A1, si gioca al PalaBancoDesio. Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 16 dicembre 2020)video tv: orario e risultato livepartita valida per il6^nel campionato diSerie A1, si gioca al PalaBancoDesio.

zazoomblog : LIVE – Cantù-Trieste Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Cantù-Trieste #Serie #2020-2021 - infoitsport : LIVE – Trento-Cantù 74-73 Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA - CarlottaRossi11 : Pallavolo A2 maschile – Sieco Service Ortona-Libertas Cantù diretta streaming - infoitsport : Diretta Cremona Cantù risultato finale 101-67 | Vanoli strepitosa | Pancotto KO! - laprovinciacr : Tutto facile per la #Vanoli con Cantù (101-67), secondo successo di fila -