Covid e spostamenti | lite continua sui colori | e ora il governo frena sulla scuola a gennaio

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sarà deciso oggi il destino del Natale degli italiani, in bilico tra la zona rossa nazionale o arancione nei giorni festivi e prefestivi dal 23-24 dicembre al 6. Nessuna stretta,...

Il Comune di Altamura ha emesso una nuova ordinanza, riportata di seguito, con nuove misure di contenimento per il contagio da coronavirus sul territorio comunale. “Con l’Ordinanza sindacale n. 92 del ...Secondo alcuni quotidiani non è esclusa la possibilità che il governo conceda gli spostamenti entro i 30 km, ma solo per i Comuni sotto i cinquemila abitanti. Nel pomeriggio i tecnici del Comitato ...