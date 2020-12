"Conte cadrà ma il centrodestra non è pronto a governare" dice Giorgetti (Di mercoledì 16 dicembre 2020) AGI - "Al governo c'è una banda di incapaci, che si tiene in piedi solo grazie a una favorevole congiunzione astrale" ma "l'opposizione è ancora una compagnia di ventura, vincerà a mani basse le prossime le elezioni, quando ci saranno, ma non è pronta a governare". E' l'analisi del vicesegretario della Lega Giancarlo Giorgetti, in un colloquio con il 'Corriere della sera'. Per Giorgetti, è come se questo "centrodestra avesse paura di un altro centrodestra, diverso, che invece è proprio quello che serve all'Italia". Giorgetti è anche convinto che il governo Conte non finirà la legislatura, "tutti lo sanno" e poi "una cinquantina disposti a far nascere un altro governo verranno fuori", prevede. Il suo auspicio sarebbe governo di ampia base parlamentare guidato da Mario ... Leggi su agi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) AGI - "Al governo c'è una banda di incapaci, che si tiene in piedi solo grazie a una favorevole congiunzione astrale" ma "l'opposizione è ancora una compagnia di ventura, vincerà a mani basse le prossime le elezioni, quando ci saranno, ma non è pronta a". E' l'analisi del vicesegretario della Lega Giancarlo, in un colloquio con il 'Corriere della sera'. Per, è come se questo "avesse paura di un altro, diverso, che invece è proprio quello che serve all'Italia".è anche convinto che il governonon finirà la legislatura, "tutti lo sanno" e poi "una cinquantina disposti a far nascere un altro governo verranno fuori", prevede. Il suo auspicio sarebbe governo di ampia base parlamentare guidato da Mario ...

