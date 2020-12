Congo | informatica e artigianato per tenere lontani i ragazzi dalle armi

Leggi su dire

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) ROMA – Sartoria e informatica, falegnameria e artigianato. Opportunità di lavoro e antidoto al veleno della militanza e della violenza. “È la mancanza di lavoro a spingere i nostri ragazzi nelle braccia dei gruppi armati, con l’idea che il saccheggio almeno permetta di sopravvivere” dice Florentin Bushambale. Parole scandite in videocollegamento da Uvira, in riva al Lago Kivu, all’estremità orientale della Repubblica democratica del Congo. Sull’altra sponda c’è il Burundi, da questo lato invece i ragazzi del Centre Stefano Amadu, gestito dall’Associazione di bambini e giovani lavoratori di Uvira (Aejt). “Insieme con noi sono circa in cento” calcola Bushambale, presidente 28enne, rispondendo alle domande dell’agenzia Dire. “Erano i più deboli e marginalizzati in questa città, in qualche caso bambini-soldato: ora confezionano capi di abbigliamento di qualità, sandali e suole resistenti, oggetti d’arte e arredamento per interni che vengono anche esportati”. UVIRA È AMBITA IN QUANTO SNODO CHIAVE