Berlusconi: responsabili per un governo di centrodestra? Realistico. E ora anche la Meloni apre a un dopo Conte 2 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Grandi manovre nel centrodestra per la riconquista della guida del Paese. dopo il pressing del leader della Lega, Mattelo Salvini, ribadento che con Lega-FdI-Fi "gli italiani sarebbero più sereni" oggi è tornato alla carica, Silvio Berlusconi, in occasione della presentazione del libro di Bruno Vespa. Per il leader di Forza Italia, in sostanza, in merito ai cosiddetti responsabili per un governo di centrodestra "e Realistico pensarci ma nessuno potrà saperlo finchè non si sottoporrà questo governo al voto del Parlamento". "Vorrei sottolineare che se dovesse esserci una crisi noi ci rimetteremmo totalmente alla saggezza del capo dello Stato - ha aggiunto Berlusconi - Per noi bisogna andare a votare ma sarà Mattarella a decidere quale ..."

