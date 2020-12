Ancora un arbitraggio scandaloso: il Calcio Napoli perde contro l’Inter a San Siro per 1-0 (Di giovedì 17 dicembre 2020) L’arbitro Massa protagonista: dopo aver dato il rigore che decide la partita all’Inter espelle Insigne per proteste. Poi non espelle Skriniar, già ammonito, per un fallo su Lozano. Infortunio per Mertens A Milano contro l’Inter il Calcio Napoli cerca la consacrazione nel’alta classifica. Molti gli spunti prima della gara: i nerazzurri, fuori da ogni Leggi su 2anews (Di giovedì 17 dicembre 2020) L’arbitro Massa protagonista: dopo aver dato il rigore che decide la partita alespelle Insigne per proteste. Poi non espelle Skriniar, già ammonito, per un fallo su Lozano. Infortunio per Mertens A Milanoilcerca la consacrazione nel’alta classifica. Molti gli spunti prima della gara: i nerazzurri, fuori da ogni

TheDonald_01 : RT @SorrentinoEnzo: Un #Napoli così bello non lo vedo da anni. Un arbitraggio così vergognoso al limite del regolamento (se ancora ne esis… - stefano_sanni79 : @narrabondo Perdona,col Sassuolo sé avessimo avuto un goleador,prendevamo pure i due goal,ma ne facevano 4 per lo m… - elena811 : Conte mò mi raccomando, lamentati ancora dell'arbitraggio, eh. Bell 'o piano B #InterNapoli - SorrentinoEnzo : Un #Napoli così bello non lo vedo da anni. Un arbitraggio così vergognoso al limite del regolamento (se ancora ne… - BartAprile : #ineternapoli #SerieA partita noiosa fino al vantaggio nerazzurro. Napoli in 10 e Inter assurdamente in confusione.… -

Ancora un arbitraggio a dir poco imbarazzante contro gli azzurri. Partita “esplosa” dopo il rigore grazie al Calcio Napoli che in inferiorità numerica non si da per vinto e crea almeno tre occasioni ...

Ziliani attacca ancora: «Di Bello fischia prima che Cuadrado si butti»

Arrivano le critiche all’arbitraggio di Di Bello da parte del giornalista Paolo Ziliani sul rigore concesso per fallo su Cuadrado. Il rigore non ha generato proteste con Rovella ingenuo sulla grande ...

