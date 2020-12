Accoltella moglie, suocera e cognate: “L’ho fatto per salvarle dal Covid”. Morte 2 donne (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Si è giustificati dicendo che le avrebbe salvate dal Coronavirus. In realtà la sua è stata una vera e propria mattanza. Questa storia di una violenza terrificante arriva dagli Stati Uniti in particolare da Waukesha nello stato del Wisconsin. L’assassino è un uomo di 36 anni Adam Roth che ha Accoltellato a Morte la moglie mentre mangiava con lei in cucina, la suocera e le due cognate. Davvero terribile quello che è successo a Waukesha: Adam Roth ha Accoltellato la moglie Dominique, la suocera Gilane e le cognate Deidre e Desiree. Sono Morte la moglie e la sorella 26enni di lei, mentre la suocera e l’altra figlia si sono salvate nonostante le ferite che hanno riportato durante la brutale ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Si è giustificati dicendo che le avrebbe salvate dal Coronavirus. In realtà la sua è stata una vera e propria mattanza. Questa storia di una violenza terrificante arriva dagli Stati Uniti in particolare da Waukesha nello stato del Wisconsin. L’assassino è un uomo di 36 anni Adam Roth che hato alamentre mangiava con lei in cucina, lae le due. Davvero terribile quello che è successo a Waukesha: Adam Roth hato laDominique, laGilane e leDeidre e Desiree. Sonolae la sorella 26enni di lei, mentre lae l’altra figlia si sono salvate nonostante le ferite che hanno riportato durante la brutale ...

Un uomo ha aggredito e accoltellato le donne della sua famiglia e si è giustificato dicendo che voleva salvarle dal Covid.

