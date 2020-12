(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Arrestata a Catania la madre della neonata che fu lasciata, contagiata all’ospedale Di Cristina. Ora è guarita e si trova in una struttura protetta

rep_palermo : Abbandonata e positiva: il dramma di Sara senza più una famiglia [di Romina Marceca] [aggiornamento delle 12:16] - StraNotizie : Abbandonata e positiva: il dramma di Sara senza più una famiglia - cronaca_news : Abbandonata e positiva: il dramma di Sara senza più una famiglia - GioMas1907 : RT @francescatotolo: Per la cronaca, la madre arrestata è di etnia rom. La maggioranza delle testate hanno censurato questa informazione.… - 69Massy : RT @francescatotolo: Per la cronaca, la madre arrestata è di etnia rom. La maggioranza delle testate hanno censurato questa informazione.… -

Ultime Notizie dalla rete : Abbandonata positiva

Arrestata a Catania la madre della neonata che fu lasciata, contagiata all’ospedale Di Cristina. Ora è guarita e si trova in una struttura protetta ...La piccola era poi risultata positiva al Covid. Ora sta bene. La mamma è andata in un commissariato catanese e qui l’hanno riconosciuta sulla base della nota che era stata diramata per ricercarla. Era ...