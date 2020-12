“Un cane ti cambia la vita. Una Guida la migliora” (Di martedì 15 dicembre 2020) ROMA – Questo Natale sostieni la Scuola Cani Guida Helen Keller dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (Uici). Donando potrai aiutare l’associazione ad addestrare sempre più cani guida ed elevare il livello di autonomia di tanti ciechi e ipovedenti attraverso percorsi di orientamento e mobilità e sostenere l’addestramento professionale di cani guida, per offrire non semplici “strumenti” ma veri compagni di libertà. Leggi su dire (Di martedì 15 dicembre 2020) ROMA – Questo Natale sostieni la Scuola Cani Guida Helen Keller dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (Uici). Donando potrai aiutare l’associazione ad addestrare sempre più cani guida ed elevare il livello di autonomia di tanti ciechi e ipovedenti attraverso percorsi di orientamento e mobilità e sostenere l’addestramento professionale di cani guida, per offrire non semplici “strumenti” ma veri compagni di libertà.

