Ultime Notizie Roma del 15-12-2020 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio e ho Joe biden al 46esimo presidente degli Stati Uniti il voto dei grandi elettori certifica la vittoria del candidato Democratico Il 20 gennaio il giuramento la notte il primo discorso ufficiale del nuovo presidente lavorerò per quelli che non mi hanno votato come per quelli che mi hanno votato ha detto biden Govi del comitato tecnico scientifico governo misure più per le vacanze di Natale la nuova stretta è legata all’impossibilità di un controllo capillare del territorio da darti ancora preoccupanti con un incidenza di 9 casi ancora troppo alta il vertice si aggiornerà nelle prossime ore a Palazzo Chigi incontri delle premier Giuseppe Conte nell’ambito della verifica della maggioranza dopo le frizioni sulla cabina di regia delle cover I Found a dare il via è stato il MoVimento ...