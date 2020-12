Tedeschi e olandesi in lockdown e il Belgio chiude le porte: 'Non venite qui a fare shopping'" (Di martedì 15 dicembre 2020) Sia la Germania che l'Olanda hanno scelto la linea dura contro il coronavirus nel periodo natalizio e disposto misure più dure chiudendo i centri commerciali e la gran parte dei negozi. Ma con il ... Leggi su europa.today (Di martedì 15 dicembre 2020) Sia la Germania che l'Olanda hanno scelto la linea dura contro il coronavirus nel periodo natalizio e disposto misure più durendo i centri commerciali e la gran parte dei negozi. Ma con il ...

Il timore è che in tanti varchino i confini per andare nel Paese vicino in cui i negozi rimarranno aperti. Il virologo di Bruxelles: "Siate responsabili, fate i vostri acquisti online" ...

Il timore è che in tanti varchino i confini per andare nel Paese vicino in cui i negozi rimarranno aperti. Il virologo di Bruxelles: "Siate responsabili, fate i vostri acquisti online" ...