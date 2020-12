Striscia la Notizia, condannato l'ex inviato Mingo: 'Produceva servizi falsi' (Di martedì 15 dicembre 2020) Il tribunale di Bari ha condannato l'ex inviato di Striscia la Notizia Mingo , al secolo Domenico De Pasquale, a 1 anno e 2 mesi di reclusione per truffa, falso e diffamazione. Secondo l'accusa ... Leggi su leggo (Di martedì 15 dicembre 2020) Il tribunale di Bari hal'exdila, al secolo Domenico De Pasquale, a 1 anno e 2 mesi di reclusione per truffa, falso e diffamazione. Secondo l'accusa ...

Corriere : Striscia, Mingo condannato per truffa a Bari: «Falsi i suoi servizi» - LaStampa : Falsi servizi per “Striscia la Notizia”, l'ex inviato Mingo e la moglie condannati per truffa e diffamazione - Agenzia_Ansa : Condannato Mingo, ex inviato di Striscia la Notizia #ANSA - vPone : RT @Corriere: Striscia, Mingo condannato per truffa a Bari: «Falsi i suoi servizi» - AndreaFD68 : RT @Agenzia_Ansa: Condannato Mingo, ex inviato di Striscia la Notizia #ANSA -