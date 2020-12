Speziale esce dal carcere | la morte di Raciti andava evitata così

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 dicembre 2020) Antonino, l’ultrà del Catania condannato a otto anni e otto mesi di reclusione per l’omicidio preterintenzionale dell’ispettore capo di polizia Filippo, a seguito degli scontri allo stadio di Catania il 2 febbraio del 2007, è tornato in libertà. Voglio provare ad andare oltre le sentenze certe, oltre la tesi del “fuoco amico” che imputa ladell’ispettore all’impatto con una Land Rover della polizia durante gli scontri con gli ultras del Catania. Per farlo devo tornare a quel pomeriggio di febbraio quando a poche ore dal derby Catania-Palermo un ispettore, marito e padre di famiglia, si prepara per il turno allo stadio, per garantire la sicurezza di altri papà come lui, di tanti bambini e giovani per cui il calcio è una festa. Antoninoera fra questi, era minorenne. Filippo ...