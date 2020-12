Selvaggia Lucarelli | attacca per la seconda volta Alessia Marcuzzi per la difesa della De Girolamo | in passato le aveva già le aveva

(Di martedì 15 dicembre 2020) ... "Non sono collega tua!" Un bel po' di tempo fa,tosui social perchè un utentescritto: "quando leggo qualcosa di tuo so che ci sarà ...

stanzaselvaggia : La bruttezza della politica che giustifica i cittadini “perchè fanno quello che è consentito fare”. Quando tanti ci… - zazoomblog : Selvaggia Lucarelli difende Wanda Nara e fa un duro affondo a Luciana Littizzetto “Non hai ragione tu perché …” -… - MgmMele : RT @stanzaselvaggia: La bruttezza della politica che giustifica i cittadini “perchè fanno quello che è consentito fare”. Quando tanti citta… - MassoniSerafino : SELVAGGIA LUCARELLI E LUCIANA LITTIZZETTO !!! - Mvg82Mv : RT @stanzaselvaggia: La bruttezza della politica che giustifica i cittadini “perchè fanno quello che è consentito fare”. Quando tanti citta… -

Ultime Notizie dalla rete : Selvaggia Lucarelli

Corriere dello Sport.it

La replica della Littizzeto a Wanda Nara e l’attacco di Selvaggia Lucarelli alla Littizzetto Ma Selvaggia Lucarelli non ha condiviso questo discorso e su Twitter ha scritto così: “A me dispiace, ma è ...Chiara Ferragni e Fedez, Selvaggia Lucarelli attacca: "È un po' disturbante" Selvaggia Lucarelli è nota per dire tutto ciò che pensa su tutto e tutti ...